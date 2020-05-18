В Мариуполе выздоровели больше половины пациентов с COVID-19

В Мариуполе от коронавируса выздоровели уже больше половины пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 18 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что на сегодня в городе зарегистрированы 83 лабораторно подтвержденных случая заболевания. За все время пандемии зарегистрирован 1 летальный случай в больнице интенсивного лечения.

«44 пациента выздоровели, что составляет более 50% от общего количества больных. За минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания», – сказала Сухова.

По ее словам, на сегодняшний день на лечении находится 43 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 7 пациентов с подозрением на коронавирус. «Состояние всех пациентов удовлетворительное, с положительной динамикой, некоторые из них получают кислородотерапию и все необходимое квалифицированное лечение в стационаре», – добавила заместитель мэра.

У двоих детей, которые проходят лечение в городской больнице №4, также фиксируется положительная динамика.

Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 133 лицами, которые контактировали с больными COVID-19, и 31 прибывшим из-за рубежа. Все они находятся на самоизоляции, под контролем семейных врачей.

В лаборатории на исследования направлены 47 проб.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 мая в Украине коронавирусом заболели 18 616 человек (5 276 – выздоровели, 535 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зарегистрирован 131 случай заболевания (47 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (22 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 248 заболевших (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5), в «ЛНР» – 328 заболевших (111 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).