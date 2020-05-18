Пытали в подвале, труп зарыли у шахты: На Донетчине задержали убийц

Правоохранители Доброполья разоблачили двоих мужчин, причастных к убийству жителя Белицкого. Мужчину жестоко избили, держали его в подвале и замучали до смерти. Убийцам грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Донецкой области.

«Полицейские получили информацию о возможном убийстве жителя города Белицкое. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили двух мужчин 23 и 42 лет, которые причастны к преступлению», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что в середине апреля трое мужчин вместе употребляли спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт, в ходе которого двое товарищей жестоко избили 49-летнего потерпевшего. Потом они сбросили избитого мужчину в подвал, где в течение двух суток издевались и пытали. Через несколько дней злоумышленники обнаружили, что пострадавший умер. Понимая, что за совершение преступления им грозит лишение свободы, убийцы решили уничтожить все вещественные доказательства. Они завернули тело в ткань и вывезли к отвалу шахты, где и закопали.

В указанном фигурантами месте правоохранители обнаружили тело мужчины, которое сейчас направлено на экспертизу.

«В отношении злоумышленников открыто сразу несколько уголовных производств по ст.115 "Умышленное убийство", ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и ст.127 "Пытки" Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы», – отмечают в полиции.

Обоим правонарушителям судом выбраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.