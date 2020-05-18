В «ДНР» назвали сроки вступительной кампании в вузы

В «ДНР» вступительная кампания в высших учебных заведениях пройдет с 29 июня по 31 июля текущего года. Об этом сегодня, 18 мая, сообщила «директор департамента образования министерства образования и науки ДНР» Людмила Сапрыкина, передают местные интернет-ресурсы.

«Сроки вступительной кампании в учреждения среднего профессионального образования (СПО) – с 10 июня по 30 сентября. В учреждения высшего профессионального образования – на сегодняшний день планируются с 29 июня по 31 июля. Таким образом, как только будут обнародованы результаты государственной итоговой аттестации, нам нужен месяц для проведения вступительной кампании в вузы», – заявила Сапрыкина.

При этом «заместитель министра образования и науки ДНР» Андрей Удовенко заверил, что «такие сроки обусловлены тем, что до 10 июня выпускники этого года получат аттестаты». С этого дня абитуриенты смогут подавать документы на поступление. Однако вступительная кампания может быть перенесена из-за неблагоприятной эпидситуации.

Как утверждают в «ДНР», выпускники смогут направить в приемные комиссии учебных заведений фото или скан-копии документов. В день зачисления, который запланирован на 24 августа, абитуриенты должны будут подать в вузы оригиналы аттестатов. Если до этого времени сохранятся ограничения, связанные с COVID-19, подача документов будет проводиться по электронной очереди.