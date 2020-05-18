А в Донецке – машины богатые, кабаки: Как в «ДНР» живет прифронтовой поселок Старомихайловка (Фото)

Поселок Старомихайловка примыкает к Донецку и находится на линии фронта, за ней идет уже подконтрольный Украине город Красногоровка. Жители поселка говорят, что позиции украинской армии находится в сотне метров, передает российская «Комсомольская правда».

В Старомихайловке есть школа, детский садик и 4 магазина. Но все здания посечены осколками.

«Как мы тут живем? Ну, что вам сказать? У меня пятеро внуков, скоро будет шестой, точнее шестая – девочку ждем. И все живем в обстреливаемой Старомихайловке. Стреляют каждый день – и днем, и ночью. Вот вчера только за один день 7 новых домов разрушено! Кто этот ад остановит, вы мне скажите?», – сетует 59-летняя Елена.

«Порой кажется, что о нас позабыли все. Ну бьют нас, разрушают наши дома, делают калеками наших детей, а никому и дела нет. Все живут дальше в своих хлопотах. Я, когда в Донецк приезжаю, диву даюсь – там в центре войной и не пахнет – машины богатые, кабаки, а мы от взрывов уже седые все», – говорит продавец сельского магазина.

При этом в период карантина в те же магазинчики местные жители заходят в масках.

В поселке живет семья Гончаровых – мама умерла, троих детей воспитывает отец. Живут в старом домике, разрушенные стены подперты бревнами, окна заколочены фанерой, штукатурка осыпается. Двое сыновей – в старой рваной одежде, которая, даже на беглый взгляд, им мала.

«Вы не подумайте, одежда хорошая у них есть, но по селу бегать можно и в такой, это ж пацаны – где-то выпачкали, где-то порвали. А для школы или поехать куда – у меня все в шкафу чистое и наглаженное. Вот только учебы теперь нет», – говорит их отец Дмитрий Гончаров.

Живут случайными заработками отца, шабашками, как называет он их сам. И хоть в селе работы такой всегда хватает, но с деньгами трудно, продукты в магазине покупают в долг.

На период карантина сыновья учатся дистанционно. «Мне задания на листиках дают, решаю кое-как», – говорит Славик Гончаров, который ходит во второй класс.

«А я уже в пятом классе, но учиться не могу. Ни компьютера, ни смартфона у нас нет, как нет и интернета в доме. В школу, конечно, хочется. Но мне не скучно – младшему помогаю уроки делать, отцу по хозяйству помогаю. Я и суп могу сварить, и картошку поджарить», – продолжает средний сын Саша, который учится в пятом классе.

Семья Гончаровых

В одном из дворов на выезде из поселка соорудили детскую площадку. Из чайников, мисок, старых пароварок, резины – сказочные герои, вертолеты и даже парусник «Мир». «Это соседский дедушка такое сделал. Мастерит свои скульптуры на даче, а потом у нас во дворе устанавливает», – рассказывает девочка, прогуливающая собаку.

Как сообщалось ранее, в мирное время поселок Старомихайловка относился к Марьинскому району Донецкой области, здесь жило 5 тыс. человек. С началом военных действий на Донбассе поселок долгое время находился в буферной зоне и был «ничейным». Географически он примыкает к Донецку, со стороны района шахты им. Абакумова, поэтому в 2015 году «ДНР» его административно включила в состав Кировского района Донецка. Из 2 200 дворов в Старомихайловке повреждены или разрушены более 500 домостроений.