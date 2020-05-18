Автолаборатория и 3D-печать: Лицей в Мариуполе получил грант больше 3 миллионов

Мариупольский профессиональный лицей автотранспорта получил грант от проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» на новое оснащение для учебных мастерских и кабинетов. Стоимость оборудования составляет более 3 млн 600 тыс. грн, сообщает Проект USAID в Facebook.

За счет средств гранта будет закуплено слесарное оборудование и оборудование для технического обслуживания учебного транспорта: гидравлические подъемники, компрессоры, станки, стенды, инструменты различного типа, а также оборудование для учебных кабинетов – мультимедийные комплексы, ноутбуки и проектор, 3D-принтер и 3D-сканер.

Это позволит обустроить практические мастерские, а также кабинеты теоретической подготовки, где будут обучаться как студенты, так и работники предприятий, которые получают дополнительную профессию слесаря или проходят курсы повышения квалификации.

«Это необходимое оборудование для обучения слесарей по ремонту колесных транспортных средств и слесарей-ремонтников. Благодаря обучению и практике на нем наши выпускники станут более конкурентоспособными на рынке труда Донецкой области и смогут претендовать на большую заработную плату, иметь навыки работы на современном оборудовании. Также это будет способствовать повышению имиджа нашего заведения, сейчас оно является одним из крупнейших учреждений профессионально-технического образования на юге Донецкой области», – отметила директор Мариупольского профессионального лицея автотранспорта Вера Головань.

В лицее сейчас – 252 учащихся. Еще 230 сотрудников разных предприятий Мариуполя с начала года прошли курсы повышения квалификации.

В учебном заведении ожидают, что с новым оборудованием спрос на обучение работников предприятий возрастет.