«Паспорт ДНР»: В «республике» появился новый вид мошенничества

В «ДНР» появился новый вид мошенничества – жителям предлагают за деньги ускорить процедуру подачи документов для получения «паспорта ДНР». Об этом в соцсети сообщает «депутат народного совета» Анастасия Селиванова.

Мошенники для этого используют систему электронных талонов очереди в «миграционную службу», за услугу просят 1-2 тыс. руб. (417-833 грн по местному курсу валют).

«Суть "развода": мошенники за вознаграждение обещали перенести дату подачи документов на паспорт ДНР в личном кабинете заказчика на самую ближайшую. Получая доступ к аккаунту (заказчик сам его предоставляет), обманщики просто делали подмену даты заявки и присылали видео с экрана в качестве доказательства о смене даты. Перед сохранением изменений дельцы предлагали перевести деньги на Qiwi-кошелек. Сумма варьировалась от 1 000 до 2 000 рублей. На самом деле, никакая дата не менялась и в базе электронных талонов оставалась прежней!», – написала Селиванова.

Она отметила, что это не первые мошеннические схемы при подаче документов на «паспорт ДНР». «К сожалению, их сложно доказать. Обычно "разводилы" находятся за пределами республики», – констатировала «депутат»

На предприятии «Почта Донбасса», в отделениях которой можно встать в электронную очередь, подтвердили факт таких мошенничеств. Там же сообщили, что сейчас оформить талон электронной очереди в «миграционную службу» можно в 65 отделениях «Почты Донбасса».