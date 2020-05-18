Впервые за четверть века: На Белосарайской косе поселились 5 тысяч чаек (Видео)

На побережье Азовского моря на Белосарайской косе поселилась колония чаек. Такого количества чаек на птичьем острове, говорят орнитологи, здесь не видели последние 25 лет.

Белосарайская коса находится в 30 км от Мариуполя. Издалека слышно желтоногих хохотунов. Раньше та часть суши, что сейчас омывается морем со всех сторон, была соединена с курортным поселком. Поэтому последнюю четверть века птиц распугивали отдыхающие и местные рыбаки.

«Второе – это лисы и бродячие собаки. В селе очень много собак, многие их держат без привязи. Они приходят на остров и лакомятся теми же яйцами, теми же птенцами», – рассказывает орнитолог Александр Бронсков.

Сейчас все наоборот. Чтобы попасть на остров, надо пройти по воде или проплыть на лодке по Азовскому морю. В этом году чаек-мартынов на острове поселилось около 5 тысяч. Это и взрослые птицы, и птенцы, и еще есть около 2 тыс. яиц.

Люди в поселке к птичьему соседству уже привыкли, а за специфический крик называют чаек хохотунами. «Очень по утрам они активны. Она вроде как начинает плакать, а потом как заливается смехом», – говорит местный житель.

Если птицам здесь понравится, и они вернутся на остров надолго, он может стать заповедной зоной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «1+1».