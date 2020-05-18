В «ДНР»: В Донецке со скандалом закрыли супермаркет, в котором продавали машинки с символикой ВСУ (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке закрыли супермаркет детских товаров «Пластилин», в котором продавались игрушки с символикой ВСУ.

Речь идет о продаже игрушечных копий военных машин украинской армии, на которых был изображен флаг Украины, украинский трезубец и надпись – «Збройні сили України». Упаковка тоже была оформлена на украинском языке. Стоимость одной машинки – около 1 тыс. руб. (417 грн по местному курсу валют).

После того, как информация появилась в соцсетях, в супермаркет пришла проверка.

Представителей «ДНР» особенно возмутило то, что украинская «военная техника» находилась на одной полке с военными машинками России, продажа которых в «республике» приветствуется.

В магазине отметили, что данная продажа – не пропаганда. «Продается же с фашисткой символикой техника. И родители такие игрушки покупают, чтобы дети делали ролевые игры. Нас не смущает», – говорит администратор Эдуард Рязанов.

Проверяющие решили связаться с владельцем супермаркета – тот не отвечал на телефон.

Также проверку интересовал вопрос – как игрушки попали в Донецк, т.к. с 2017 года в «ДНР» запрещено заводить товары для продажи с подконтрольной Украине территории. Администратор не смог предоставить накладные на украинские игрушки.

В итоге, проверяющие вызвали «полицию», те товар изъяли, дело планируют направить в «суд».

Как сообщалось ранее, житель Донецка показал игрушечную военную технику с украинским флагом и надписью «Збройні сили» (ЗС) в магазине «Дом мгрушки» в микрорайоне Текстильщик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube