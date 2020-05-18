На Донетчины за взятку в $2 тысячи будут судить двух оперативников

В суд передано дело бывшего следователя и старшего оперуполномоченного Краматорского отдела полиции, которые обвиняются в вымогательстве и получении взятки. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установлено, что осенью 2019 году в ходе расследования уголовного дела по факту хранения наркотических средств полицейские провели обыск в квартире местного жителя, во время которого нашли пакет с каннабисом.

«Угрожая мужчине привлечением к уголовной ответственности правоохранители требовали средства в сумме 2 тыс. долл. США. В тот же день они получили первую часть неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. грн, заставив потерпевшего заложить в ломбард золотые украшения. Остальные средства в сумме 19 800 грн двумя транзакциями пострадавший перевел на сообщенную правоохранителями банковскую карточку», – отмечают в ГБР.

Теперь правоохранители обвиняются в получении взятки по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.