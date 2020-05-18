Украинцы стали меньше бояться заразиться коронавирусом, – результаты опроса

Начиная с начала карантина снизилось число украинцев, которые бояться заразиться коронавирусом. Таковы данные очередной волны опроса «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которая проводилось 14-15 мая.

Общее эмоциональное состояние украинцев в середине мая остается полностью или скорее спокойным. Среди доминирующих эмоций – надежда (39%) и неуверенность (37%). За последние недели снижается тревожность (до 30%), однако растет разочарование (27% испытывают данную эмоцию).

Как и в начале карантина, большинство (сейчас это 61%) сильно или скорее переживают из-за риска заболеть коронавирусом. Однако с начала апреля снизилась доля украинцев, которые стали считать вероятной угрозу лично заразиться – с 41% до 32%.

У подавляющего большинства опрошенных отношения с близкими за время пребывания на карантине не изменились (68%), у 16% ухудшились, в 16% – улучшились.

Что касается ослабления карантина, то значительная часть опрошенных (49%) скорее вообще не поддерживает открытие торгово-развлекательных центров, однако подавляющее большинство (64%) поддерживает возобновление работы метрополитена и общественного транспорта.

* «Градус здоровья Украины. Обратная связь» – совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Исследование проведено на базе онлайн-платформы Gradus, 14-15 мая, метод – самозаполнение. Объем выборки – 600 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах 50+. Сумма процентов в графиках и диаграммах округлена. Погрешность выборки не превышает 3,12%.