На Донетчине зафиксирован новый случай COVID-19

Сегодня, 18 мая, в Донецкой области зафиксирован один новый случай коронавирусной болезни. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что коронавирус лабораторно подтвержден у 31-летней жительницы Мариуполя. «Она – из круга контактных лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее», – отметил губернатор.

Таким образом, с начала пандемии в области зафиксировано 132 случая COVID-19, из них:

4 человека скончались;

47 – выздоровели;

81 – продолжает лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 мая в Украине коронавирусом заболели 18 616 человек (5 276 – выздоровели, 535 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 131 случай (47 пациента выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (22 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 248 подтвержденных случаев COVID-19 (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» – 328 заболевших (111 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).