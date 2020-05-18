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Образцово-показательная история: Резников рассказал, как изменятся перевозки через линию разграничения

18.05.20 22:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Перевозку людей через линию разграничения, как и раньше, будет предоставлять частные структуры. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что любую услугу, которую может оказывать частный бизнес, должен оказывать частный бизнес. Я вообще глубоко убежден, что государство – плохой бизнесмен и должно максимально делегировать эти функции», – сказал он.

Он отметил, что на КПВВ «Чонгар» (на линии разграничения с аннексированным Крымом) при поддержке государственной нефтяной компании Азербайджана Socar будет создан большой хаб для обслуживания граждан. «Будет образцово-показательная история. Там уже заложена идея маленькой автобусной автостанции, где будет проведен соответствующий конкурс на право быть легальным перевозчиком», – рассказал Резников.

«На Донбассе мы хотим потом сделать то же самое. Идея в том, чтобы установить все необходимые стандарты, и затем их мультиплицировать на всех КПВВ, как на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской области, так и на админгранице с Крымом в Херсонской области», – заключил министр.

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