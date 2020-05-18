Экспорт Украины: Донетчина – на третьем месте по объему валютной выручки

По итогам І квартала 2020 года Донецкая область* заняла третье место среди регионов Украины по объему валютной выручки от экспорта товаров. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Так, за январь-март за счет экспорта валютная выручка региона составила 963,8 млн долл. США. «Регион обеспечил 8% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после города Киева и Днепропетровской области», – уточнили в ведомстве.

В то же время по сравнению аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Донецкой области уменьшился на 230,4 млн долл., или на 19%. Это вызвано, прежде всего, ухудшением ситуации на внешних рынках сбыта черных металлов, которые в І квартале 2020 года обеспечили 79,9% валютных поступлений от экспорта всех товаров и составили 769,9 млн долл.

Также на 11,5%, снизилась средневзвешенная цена тонны экспортированного металла, вследствие чего недополучено 99,9 млн долл. валютной выручки.

Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 93 страны мира.

На первом месте, как и прежде, Италия, куда в январе-марте экспортировано товаров на 227,9 млн долл. (24% общего объема). При этом 97% валютной выручки от экспорта всех товаров в Италию обеспечено за счет черных металлов.

Далее идет экспорт товаров в Турцию (131,2 млн. долл.), также за счет поставки черных металлов (93% от экспорта в Турцию).

Российская Федерация оказалась на третьей позиции, поставки в эту страну по сравнению с І кварталом 2019 года сократились на 22% и составили 106,8 млн долл. Здесь в структуре экспорта на черные металлы приходилось 39%, а на продукцию машиностроения – 42%. В Россию направлено 53% экспортированной машиностроительной продукции региона.

* Без учета части временно неподконтрольной Украине территории