Кило пельменей: В «ДНР» донорам вернули оплату за кровь

В «ДНР» восстановили оплату донорам за сдачу крови в размере 150 руб. (63 грн по местному курсу валют). А доноры со статусом «почетный», если они получают минимальную пенсию, получат доплату к пенсии в 272 руб. (133 грн), передают «Донецкие новости».

Дело в том, что с 2014 года в «ДНР» донорам в качестве компенсации за обед причитались 150 руб. при сдаче крови. Данные выплаты часто задерживали, а в конце 2019 года вообще отменили на «законодательном» уровне. Поясняли нехваткой средств в «бюджете».

«В ДНР донорам убрали денежную компенсацию за питание, предлагая подписывать отказ. Это мизерная выплата за безвозмездное донорство, чтобы как-то подкрепиться после сдачи. Их и прежде часто не платили, но записывали в долг либо же выдавали продуктовые наборы, как это было в тяжелые 2014-15 годы. А сейчас, как сообщается, в казне нет даже этих несчастных 150 рублей», – сообщал в декабре 2019 года донор с 17-летним стажем Павел Чуприна.

Отказ от денежной компенсации донора в «ДНР»

И вот, в конце апреля «народный совет ДНР» принимает решение вернуть выплаты. Но в размере уровня 2014 года – все тех же 150 руб. «Ура! Донорам ДНР вернули денежную компенсацию за обед при сдаче крови. Теперь ее размер будет определяться нормативным правовым актом правительства ДНР. Размер компенсации будет, как и раньше – 150 рублей», – радостно сообщала в соцсети «депутат народного совета» Анастасия Селиванова.

Первые выплаты компенсаций начались в середине мая. «После полугодичного перерыва и обидной несправедливости в кассе Республиканского центра крови началась выплата денежной компенсации за текущие сдачи крови и ее компонентов. Размер компенсации – 149 руб.», – сообщил Павел Чуприна.

Отметим, что в России компенсация за питание донорам составляет 5% от прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе. Например, в Санкт-Петербурге с января этого года компенсация – 629 руб. (262 грн), а если человек прописан в Санкт-Петербурге, то это еще плюс 787 руб. (328 грн). В соседнем с «ДНР» Ростове-на-Дону – 580 руб. (242 грн).

Сейчас в «ДНР» около 500 доноров со статусом «почетный», им еще несколько лет назад убрали все льготы и доплаты, сравняв с обычными донорами. 24 апреля 2020 года «глава ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», которым доноры, имеющие статус «Почетный донор СССР», «Почетный донор Украины», «почетный донор ДНР» в случае получения минимальной пенсии будут дополнительно получать надбавку к пенсии в 272 руб. (113 грн). Отметим, что минимальная пенсия в «ДНР» составляет 4 тыс. руб. (1 667 грн).

«Пенсионному фонду ДНР необходимо с 01 июля 2019 года провести перерасчет пенсионных выплат лицам, имеющим статус "Почетный донор Донецкой народной республики", в соответствии с настоящим указом», – говорится в «указе».

Местные жители, с одной стороны, приветствуют хоть какие-то положительные шаги в отношении доноров. С другой – акцентируют на низком уровне компенсаций и доплат:

«Я думаю, большинство дончан с радостью отказались бы от конкурсов красоты с призовыми фондами в сотни тысяч рублей и надоевших всем концертов, которыми нас закормили в последнее время, в пользу доноров. Пусть не на певичек да фейерверки деньги тратят, а на дело. Доноры для нас куда важнее, чем вся эта мишура и блеск», – говорит дончанка Елена.

«Бешеные деньги, но спасибо и за это. Я план по донорству как врач выполняю не первый год. Считаю сумму недостаточной, т.к. талон донорский стоит 500 руб. И желающих его получить хоть отбавляй», – отмечает врач Ольга.

«272 руб. – кило пельменей, а то и меньше. Смешно и печально. Либо дайте достойную сумму, либо пожизненное льготное медицинское обслуживание, в частности, стоматологии, что очень дорого. Или на МРТ, УЗИ. Знаете, сколько это стоит или в правительстве думают, что доноры в этом не нуждаются, что они здоровее всех здоровых?», – реагирует Виталий.

«Ну, что тут сказать... Облагодетельствовали... С одной стороны, понимаю, доноры в основной массе своей – не за страх, а за совесть. Но такие "добавки"... Как-то обидно за всех доноров», – возмущается Людмила.

«Соизмеримость поощрений и наказаний у нас несправедливая. За маску ниже носа – штраф 80 тыс. руб. Я понимаю, мотивация у сотрудников министерств – процент от штрафа. Мой случай со штрафом в 2017 году это подтверждает. А тот, кто реально своей кровью спасает кому-то жизнь, – надбавка в 272 руб. Что-то в этом мире не так», – считает Андрей.

В ответ на замечания своих подписчиков «депутат» Анастасия Селиванова отметила, что «просто никто даже представить не может, сколько сил и времени было потрачено, чтобы минфин согласовал выделение даже этой суммы». «Минфин стоял "насмерть"... чтобы не выделять эти деньги. Реально еле договорились. Это я к тому, что раньше депутатов слушали, а сейчас еле-еле выбили надбавку в 272 руб. Да, хотелось бы сумму больше. Особенно учитывая непростую ситуацию с донорской кровью... Но пока так. Люди, получающие минималку, рады и 272 рублям. У меня было несколько обращений от почетных доноров», – резюмировала Селиванова.