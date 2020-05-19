В «ЛНР»: Уволены 32 участника забастовки на шахте, задолженность не выплачена (Фото)

В «ЛНР» после нашумевшей забастовки на шахте «Никанор-Новая» (Перевальский район, г. Зоринск) уволили часть работников, а задолженность, которую обещали выплатить полностью до 25 мая – не отдали. Ситуацию обсуждают в местных пабликах в соцсетях.

Как отмечается, поверив обещаниям «властей» и прекратив подземную забастовку, шахтеры теперь не уверены, что обещания будут выполнены и им выплатят честно заработанное. Часть зарплаты выдана, но – не всем. Многих участников протеста в наказание просто уволили, причем таких немало – 32 работника. «Более того, уволенные теперь опасаются "особого контроля" над ними со стороны МГБ ЛНР, что обычно в таких случаях и происходит», – отмечают местные жители.

Шахту в итоге решили закрыть. «И без того депрессивный Зоринск окажется на грани вымирания, так как иной работы, кроме шахты, в городе нет. Обещаниям руководства республики трудоустроить шахтеров с закрытых шахт также никто не верит. Недовольство в городе растет, пока оно выплескивается в социальных сетях», – сообщают люди.

В ином паблике уточняется, что 32 шахтера, участвовавших в забастовке, были уволены «распоряжением правительства», остальным намекнули на дальнейшее преследование «МГБ».

Шахтерам обещали выплатить задолженность за октябрь 2019 – май 2020 до 25 мая. Об этом есть и соответствующее «распоряжение», подписанное «министром». Пока же люди получили только задолженность за 2 месяца – сразу после прекращения забастовки.

В одном из обсуждений люди отмечают, что уволены не только 32 шахтера «в наказание», но и все работники шахты, которую будут консервировать. При этом вопрос с трудоустройством шахтеров не решен. Некоторые люди, возможно, смогут устроиться на иные шахты: в соцсети, в частности, показали список вакансий на шахтоуправлении «Луганское», который вывесили для уволенных.

Напомним, в «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» 29 апреля началась забастовка шахтеров – 38 горняков отказались подниматься из забоя на поверхность. Основные требование: выплатить задолженность по заработной плате, которая суммарно составляет около 20 месяцев, а также не закрывать шахту. 2 мая сообщалось, что под землей уже было 50 бастующих. Благодаря акции протеста 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца. Но люди продолжили акцию, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. Также они требовали, чтобы к ним допустили «республиканские» СМИ.

4 мая на бастующую шахту приехал «министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин. Он договорился о прекращении забастовки. Горнякам было обещано выплатить всю текущую задолженность (прямая задолженность – почти полгода) до 25 мая.