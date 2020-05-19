На неподконтрольном Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ, – отчет

Недалеко от неподконтрольных украинским властям Комиссаровки (Луганская обл.) и Стылы (Донецкая обл.), беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 17 мая попали под обстрел из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 18 мая.

«17 мая, осуществляя полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия над районами вблизи н. п. Комиссаровка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 8 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 1,8 км к западу. По их оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, пролетавшего на расстоянии около 1,8 км к западу от местоположения патруля», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В тот же день, осуществляя полет БПЛА СММ среднего радиуса действия вблизи неподконтрольной украинским властям Стылы, наблюдатели слышали 24 выстрела из стрелкового оружия примерно в 1,5 – 2,3 км к юго-юго-западу. По оценке наблюдателей, огонь открыли в направлении беспилотника, пролетавшего на расстоянии около 1,5 – 2,3 км к юго-юго-западу от местоположения патруля.

«В обоих случаях команды СММ благополучно приземлили БПЛА и покинули эти районы», – проинформировали в ОБСЕ.