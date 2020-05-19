Это показания по делу о развязывании кровавой бойни на Донбассе: Гордон отправил интервью с Гиркиным в Гаагу

Видеоинтервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с человеком, которого он назвал одним из символов и главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе, бывшим «министром обороны ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) прошло «в содружестве» с украинскими спецслужбами. Материалы интервью с Гиркиным, а также с депутатом Государственной думы РФ, «экс-прокурором» аннексированного Крыма Натальей Поклонской направлены в Международный суд в Гааге. Об этом в своем обращении заявил Гордон.

«Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины», – сообщил журналист.

«Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге. И эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», – добавил он.

Журналист также сообщил, что заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов от имени Генпрокуратуры поблагодарил его, Дмитрия Гордона, «за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе».

«Я обращаюсь к государственным органам Украины с просьбой как можно скорее и активнее документировать акты и факты российской агрессии в Крыму и на Донбассе, чтобы Гаагский процесс завершился для Украины победой», – заявил Гордон.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала Дмитрия Гордона