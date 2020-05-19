Возле КПВВ «Новотроицкое» женщина подорвалась на мине, – ОБСЕ

В результате взрыва мины около Новотроицкого (Донецкая обл.) была ранена женщина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 18 мая.

Команда Миссии уточняла сообщения о том, что женщина получила ранения в результате срабатывания мины в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) вблизи Новотроицкого (подконтрольный правительству, 36 км к юго-западу от Донецка).

15 мая представитель Волновахского отделения полиции сообщил, что примерно в 17:00 14 мая неподалеку от КПВВ в районе Новотроицкого была обнаружена женщина с тяжелыми травмами левой ноги. По его словам, эту женщину доставили в больницу в Волновахе (подконтрольный правительству, 53 км к югу от Донецка).

16 мая медработники больницы в Волновахе сообщили, что 14 мая к ним доставили женщину (30-39 лет). Она лишилась левой ступни и получила осколочные ранения нижней части тела (все травмы соответствовали травмам от взрыва мины).

Ранее сообщалось, что 14 мая при попытке перейти линию разграничения в обход пропускного пункта на мине подорвалась молодая женщина. Раненная, она смогла доползти до позиций украинских военных, где ей оказали помощь.