Монаховский карьер в «ДНР»: На дне – два автобуса (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал на Монаховском карьере.
Мужчина приехал на водоем (расположен между Ханженково и поселком Нижняя Крынка, что относится к Макеевке) с аквалангом.
Горловчанин прошел по дну водоема, показав, что находится под водой.
Олег нашел автобус «ЛАЗ», длительное время находящийся под водой и обросший водорослями. Рядом с первым автобусом находится второй – «Богдан». Горловчанин заплыл и в салоны автобусов.
Еще одной находкой стал хвостовик снаряда на дне водоема.