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Монаховский карьер в «ДНР»: На дне – два автобуса (Фото)

21.05.20 12:16
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал на Монаховском карьере.

Мужчина приехал на водоем (расположен между Ханженково и поселком Нижняя Крынка, что относится к Макеевке) с аквалангом.

Горловчанин прошел по дну водоема, показав, что находится под водой.

Олег нашел автобус «ЛАЗ», длительное время находящийся под водой и обросший водорослями. Рядом с первым автобусом находится второй – «Богдан». Горловчанин заплыл и в салоны автобусов.

Еще одной находкой стал хвостовик снаряда на дне водоема.

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