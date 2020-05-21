Монаховский карьер в «ДНР»: На дне – два автобуса (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал на Монаховском карьере.

Мужчина приехал на водоем (расположен между Ханженково и поселком Нижняя Крынка, что относится к Макеевке) с аквалангом.

Горловчанин прошел по дну водоема, показав, что находится под водой.

Олег нашел автобус «ЛАЗ», длительное время находящийся под водой и обросший водорослями. Рядом с первым автобусом находится второй – «Богдан». Горловчанин заплыл и в салоны автобусов.

Еще одной находкой стал хвостовик снаряда на дне водоема.