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Покупатели без масок: В Луганске показали цены на овощи на рынке (Фото)

19.05.20 09:59
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска показала цены на овощи на рынке.

Луганчанка побывала на рынке «3 километр». Людей очень много, некоторые – в масках, но большинство без. О дистанции между людьми речь не идет вовсе. Средствами защиты пренебрегают и продавцы.

Особенно много людей там, где продают рассаду, молочные продукты. За мясом очередей нет. Яйца продают по цене от 48 руб. (21 грн по местному курсу на 19.05.2020) за десяток.

Луганчанка показала и цены на овощи (за кг):

  • редис – 55 руб. (24 грн);
  • кабачки – 60-80 руб. (26-35 грн);
  • огурцы – 55 руб. (24 грн);
  • помидоры – 100-120 руб. (43-52 грн);
  • лук – 40 руб. (17 грн);
  • капуста – 35 руб. (15 грн);
  • картофель – 30-35 руб. (13-15 грн);
  • морковь – 30 руб. (13 грн).

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