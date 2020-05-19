Покупатели без масок: В Луганске показали цены на овощи на рынке (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска показала цены на овощи на рынке.

Луганчанка побывала на рынке «3 километр». Людей очень много, некоторые – в масках, но большинство без. О дистанции между людьми речь не идет вовсе. Средствами защиты пренебрегают и продавцы.

Особенно много людей там, где продают рассаду, молочные продукты. За мясом очередей нет. Яйца продают по цене от 48 руб. (21 грн по местному курсу на 19.05.2020) за десяток.

Луганчанка показала и цены на овощи (за кг):