COVID-19: За сутки в Украине выздоровело почти на 100 человек больше, чем заболело

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 выздоровели 356 человек, а заболели – 260. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 260 человек. Из них 24 ребенка и 46 медработников. Были госпитализированы 107 человек. За последние сутки зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 356 человек. Это уже второй раз за время пандемии, когда количество выздоровевших превысило количество заболевших. В целом за все время пандемии заболели 18876 человек. Из них 1348 детей и 3969 медработников. При этом в целом выздоровели 5632 человека, а летальных случаев 548», – сообщил Степанов.

Министр также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (38), а также Львовской (32), Черновицкой (29) и Харьковской областях (27).

Отметим, что по данным Минздрава по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 131 случай COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 132), в Луганской – 42 случая.