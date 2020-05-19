Сводка из зоны ООС за 18 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ трое украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Богдановки – из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинские позиции:

рядом с Новотошковским – из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

по окрестностям Новолуганского и возле Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Пивденным – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новоалександровки – из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Орехово открывали огонь из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, у Новотошковского – из минометов калибром 120 мм.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за прошедшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 143 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", сел Веселое, Жабичево и Спартак, поселков Лозовое, Старомихайловка, шахты "Трудовская"; на горловском – поселков шахты им. Гагарина и шахты 6/7; на мариупольском – окрестности Докучаевска. При обстрелах применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также утверждают, что «украинские войска ночью обстреляли из арторудий калибром 122 мм поселок Старомихайловка на западе Донецка. Повреждения зафиксированы по 11 адресам».

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), поселка Голубовское и села Березовское. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и вооружения БМП».