На Донетчине будут судить прокурора, который требовал 91 тыс. грн взятки

Обвинительное заключение в отношении прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области направлено в суд. Прокурор обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следствием установлено, что весной 2020 года прокурор требовал и получил от директора частного предприятия 91 тыс. грн. За "вознаграждение" он обещал закрыть уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением, в котором был процессуальным руководителем», – говорится в сообщении ГБР.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.