Вирусная пневмония из-за коронавируса: В Луганске умер главврач больницы

В неподконтрольном украинским властям Луганске главврач Луганской городской многопрофильной больницы № 4, у которого был подтвержден COVID-19, скончался в возрасте 48 лет. Об этом сегодня, 19 мая, заявила внештатный специалист «министерства здравоохранения ЛНР» Яна Соцкая, передают местные интернет-ресурсы.

Главврач скончался вчера, 18 мая, в реанимационном отделении больницы № 4.

«Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Боролись до последнего, что только не делали, включая ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких). Вчера ушел», – сообщила Соцкая.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 18 876 человек (5 632 человека – выздоровели, 548 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксирован 131 случай COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 132), Луганской – 42 случая.

В «ДНР» (на 18 мая) – 248 подтвержденных случаев COVID-19 (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5), в «ЛНР» (на 18 мая) – 328 заболевших.