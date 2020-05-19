Степанов озвучил условия для смягчений карантина

Последний этап смягчения карантина может состояться 21 июня, если эпидситуация в нашей стране будет соответствовать определенным критериям. Об этом сегодня, 19 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что с 22 мая будет введен адаптивный карантин.

«С 22 мая будет введен правительством т.н. адаптивный карантин. Для того, чтобы было более контролируемо и понятно, мы вводим этапы смягчения. Каждый этап будет через 10 дней и начнется с 22 числа. В чем отличие. Мы вводим три критерия относительно заболеваемости на коронавирусную болезнь: это заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненность коек в больницах, где лечат коронавирусных больных – она не должна превышать 50%, и еще один крититерий – количество тестирований, которые проводятся в каждом регионе. Все эти критерии отвечают каждому этапу. Если придерживается тот или иной регион определенных критериев, то он может перейти на следующий этап смягчений. Эти этапы мы будем вводить 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня», – сказал Степанов.

Глава минздрава отметил, что с 22 мая планируется возобновление общественного транспорта, проведение спортивных мероприятий, но при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Он подчеркнул, что в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе и в соответствии с теми критериями, которые вводятся, будет приниматься решение, будет ли смягчаться карантин.