На Луганщине сообщили, сколько коек заполнены пациентами с коронавирусом

В Луганской области за минувшие сутки не зафиксирован ни один новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, еще 1 человек выздоровел. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«За все время исследований на Луганщине данное заболевание лабораторно подтверждено у 42 человек. Из них выздоровели – 23; лечатся – 19 (6 – в стационаре, 13 – амбулаторно). Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 2,60%», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 18 876 человек (5 632 человека – выздоровели, 548 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксирован 131 случай COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 132).

В «ДНР» – 256 случаев COVID-19 (выздоровели – 42 человека, летальных случаев – 7). В «ЛНР» (на 18 мая) – 328 заболевших (о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач) Сегодня в «ЛНР» сообщили о смерти еще одного врача.