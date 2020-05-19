Две новые смерти и выявленные заболевшие: В «ДНР» сообщили о ситуации с COVID-19

В «ДНР» за последние сутки выявлены 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли еще 2 человека. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 18 мая исследованиям, выявлены 8 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 3 медицинских работника и 1 сотрудник министерства внутренних дел. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «ДНР».

«Зарегистрированы 2 летальных случая. Скончался мужчина в возрасте 84 лет и женщина в возрасте 58 лет», – добавляют в «минздраве».

С начала пандемии и по состоянию на 10:00 19 мая в «республике» подтверждены 256 случаев COVID-19, из них:

на лечении – 207 пациентов;

выписаны – 42 человека;

летальных случаев – 7.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 18 876 человек (5 632 человека – выздоровели, 548 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксирован 131 случай COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 132), Луганской – 42 случая.

В «ЛНР» (на 18 мая) – 328 заболевших (о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач) Сегодня в «ЛНР» сообщили о смерти еще одного врача.