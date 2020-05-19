За сутки в ВСУ коронавирусом заболели 3 человека

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлены три новых случая заболевания COVID-19. Всего в армии болеют 39 человек, выздоровели – 82. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 19 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 39 человек. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) – 148 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 34 человека», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрированы 3 новых случая заболевания COVID-19.

«Один военнослужащий и двое работников ВС Украины (Хмельницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили в Командовании Медицинских сил.