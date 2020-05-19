В Минобороны рассказали, как используют военные санатории

Военнослужащие, которые направляются в район проведения операции Объединенных сил, в течение 14 суток находятся на обсервации в военных санаториях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 мая, во время брифинга на тему «Как не допустить распространения коронавируса в Вооруженных силах Украины» сообщил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун.

«В ВСУ выполнены мероприятия по недопущению занесения и распространения COVID-19 среди военнослужащих ВСУ. В том числе – в военных частях в районе проведения операции Объединенных сил», – рассказал Моргун.

«Для оказания медицинской помощи инфекционным больным в учреждениях здравоохранения в системе Минобороны Украины определены койко-места инфекционного профиля с возможностью дополнительного развертывания в терапевтических отделениях военно-медицинских учреждений. Санаторно-курортные учреждения в системе Минобороны переведены на работу в строгом противоэпидемическом режиме», – добавил он.

По словам представителя Минобороны, сейчас военные санатории функционируют для проведения обсервации военнослужащих, которые выбывают и прибывают в район проведения ООС. Они привлекаются к выполнению международных миссий по поддержанию мира и безопасности с обязательной обсервацией на 14 суток до и после ротации с выборочным проведением ПЦР-исследований на COVID-19.

Моргун подчеркнул, что в случае массового поступления больных военнослужащих определены обсервационные зоны в центрах медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения.