СБУ установила снайперов НВФ, причастных к гибели украинского военного на Луганщине

Служба безопасности Украины установила участников снайперской группы незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе пос. Новотошковское (Луганская обл.). Во время обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один – получил ранения. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНР", среди них – представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных», – сказано в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший погибшие человека) продолжаются следственные действия.

Также проверяется причастность снайперов НВФ к другим обстрелам позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганщины.