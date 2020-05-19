В «ЛНР» признали четыре смерти от COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 4 случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 19 мая, сообщила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

Пащенко напомнила, что 18 мая на 49-м году жизни скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4, у которого был выявлен COVID-19.

«Это 4-й подтвержденный случай смерти с коронавирусной инфекцией. Самое сложное осложнение коронавирусной инфекции – это пневмония или прогрессирование основных хронических заболеваний», – заявила «министр».

«На сегодняшний момент с пневмониями у нас около 15 пациентов, из них 5 пациентов – это кислородозависимые с пневмонией», – уточнила Пащенко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 18 876 человек (5 632 человека – выздоровели, 548 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксирован 131 случай COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 132).

В «ДНР» – 256 случаев COVID-19 (выздоровели – 42 человека, летальных случаев – 7).