Что делать, если пенсионеру задерживают выплаты во время карантина: Совет юриста

Какие-либо выплаты не должны прекращаться на время карантина. Об этом в эфире канала «Украина 24» рассказала адвокат Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Виктория Тютюнникова, пишет «Сегодня».

Эксперт рассказала, что делать пенсионерам, если выплаты во время карантина задерживают.

«Любые выплаты не должны прекращаться на время карантина. Если какие-то форс-мажорные обстоятельства вызвали такие последствия, то есть возможность обратиться по телефону, потому что у нас пенсию получают или на карточки банковские или Укрпочтой, то есть надо, так скажем, обращаться к своим почтальонам. Или есть портал, это не всем пенсионерам удобно, но это действует, можно онлайн обращаться, подавать заявления или в телефонном режиме говорить о проблемах, которые возникли», – сказала юрист.