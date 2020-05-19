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Одному из руководителей НВФ сообщено о подозрении в похищении прокурора

19.05.20 12:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Одному из руководителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» заочно сообщено о подозрении в лишении свободы работника местной прокуратуры. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что руководителю НВФ сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.146 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что 2 июня 2014 года по приказу 44-летнего руководителя террористической организации "ДНР", контролируемой Вооруженными силами РФ, неустановленными следствием лицами незаконно задержан работник Славянской межрайонной прокуратуры. В течение следующих двух недель участники террористической организации насильно удерживали пленного прокурора в различных административных зданиях захваченного города», – говорится в сообщении.

В прокуратуре области также добавили, что досудебное расследование продолжается.

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