В «ЛНР» заявили, что линию разграничения пересек 31 человек

С подконтрольной украинским властям части Луганщины в «ЛНР» через пункт пропуска у Станицы Луганской на линии разграничения сегодня, 19 мая, проследовали 12 человек, в обратном направлении – 19. Об этом сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, передают местные интернет-ресурсы.

«19 мая в гуманитарных целях была оказана помощь гражданам, которые из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции не могли вернуться в ЛНР или на территорию Украины. По достигнутой с Украиной договоренности был организован пропуск людей через линию разграничения на КПВВ "Станица Луганская". 12 человек вернулись в республику и 19 человек перешли на территорию Украины», – уверяет Кобцева.

По ее словам, всех прибывших с подконтрольной территории осмотрели медики.

«В списках, переданных Киеву, остается еще более 100 человек, которые ожидают, когда Украина сможет их принять», – утверждает Кобцева.

Напомним, что украинская сторона обвиняет представителей «Л-ДНР» в блокировании допуска. С 22 мая, когда линия разграничения была закрыта на карантин, по индивидуальным разрешениям по состоянию на 17 мая ее пересекли 335 человека. При этом «Л-ДНР» не пропустили более 20 человек, которым было предоставлено отдельное разрешение командующего СОС на пересечение КПВВ по гуманитарным основаниям.

Также сообщалось, что на подконтрольной Украине территории ожидают пропуск в «Л-ДНР» около 200 человек.

Как сообщалось ранее, 16 мая через КПВВ «Станица Луганская» по индивидуальным разрешениям был осуществлен пропуск через линию разграничения 52 человек в обоих направлениях.