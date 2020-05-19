Интервью Гордона с Гиркиным: Реакция СБУ

Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона», – отметили в ведомстве.

«Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны», – добавили в СБУ.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон взял видеоинтервью у человека, которого он назвал одним из символов и главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе, бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова). Как сообщил сам журналист, интервью прошло «в содружестве» с украинскими спецслужбами.