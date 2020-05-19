НВФ на Донбассе пытались установить видеонаблюдение во время ремонтных работ

На Луганщине незаконные вооруженные формирования (НВФ) пытались установить видеонаблюдение при проведении ремонта электросети. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«На днях, неподалеку оккупированных населенных пунктов Голубовское и Березовское проводился ремонт электросети. Украинской стороной через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ были предоставлены гарантии безопасности для выполнения данных работ. Несмотря на это, подразделениями Объединенных сил зафиксирована попытка установления российскими вооруженными формированиями технических средств видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

По информации штаба ООС, указанные работы проводились под наблюдением и руководством трех вооруженных представителей НВФ.

«Этот факт свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами и цинично используют гуманитарные основания в своих военных целях», – подчеркивают в штабе ООС.

По словам украинских военных, такие действия дискредитируют сам процесс предоставления гарантий безопасности с целью проведения ремонтно-восстановительных работ, что в дальнейшем может негативно повлиять на социально-бытовое положение гражданского населения, которое проживает вблизи линии соприкосновения.