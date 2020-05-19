Приняли во втором чтении: Рада одобрила запуск вещания телеканала «Дом»

Сегодня, 19 мая, парламент принял во втором чтении законопроект №2521 «О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины"» (по поводу программной политики и территории распространения), пишет «Слово і діло».

За документ проголосовал 231 нардеп.

Данным законом ВР законодательно закрепила запуск эфирного вещания государственного канала «Дом» на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях и приграничных районах.

В частности, в документе сказано, что канал сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями являются, например, Беларусь и Молдова).

Напомним, законопроект №2521 Рада приняла в первом чтении 14 января.

Как сообщалось ранее, с марта на неподконтрольные Украине территории начал вещание украинский телеканал «Дом». При этом на подконтрольной части Донетчины и Луганщины, а также близ линии разграничения местные жители сигнал «Дома» поймать не могут. Опрошенные жители неподконтрольных территорий, для которых он предназначен, тоже не видели новый телеканал. При этом, по словам и.о. директора телеканала «Дом» Юлии Островской, в Донецкой области жители канал видели, в том числе и на неподконтрольной территории.