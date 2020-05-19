Убытки Укрнафты: Более 850 млн грн задолженности с января по март (Видео)

Более 850 млн грн – такие убытки имеет «Укрнафта» с января по март этого года. Проверить это легко – компания обнародовала финансовый отчет. Деньги есть где взять. Должники должны «Укрнафте» в разы больше. Но требовать расчета руководители компании не спешат. Вроде бы судятся, но затем заключают мировые соглашения и дают еще годы на выплату, сообщает телеканал «Украина».

Лидер нефтяной отрасли Украины – говорится на официальном сайте компании. А по документам – убыточное предприятие. Об этом говорится в финотчете «Укрнафты» за первый квартал этого года. Чистые убытки – 852 млн 629 тыс. грн. Но своим должникам государственная компания прощает миллиарды гривен.

«Компания "Укрнафта" отказалась от принадлежащих ей штрафных санкций и процентов на сумму порядка 1,8 млрд грн», – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Почти 2 млрд – только штраф к многолетнему долгу. В 2015-м году миллион тонн нефти компания передала покупателям. Те до сих пор не рассчитались. Должны почти 8 млрд грн.

«В 2015 году компания "Укрнафта" допустила безоплатную поставку 5 компаниям, которые входят в орбиту группы Приват», – рассказывает Дмитрий Марунич.

Несколько лет судов – и в апреле в этом году «Укрнафта» заключает мировые соглашения с компаниями-должниками. Деньги те обязуются вернуть... к лету 2026-го. Почему «Укрнафта» простила штрафы должникам – журналисты спросили у самой компании. Ответ письменный: мировые соглашения – это компромисс. Если должники нарушат условия, то «Укрнафта» получит проценты.

«Компании-должники обязаны вернуть всю сумму задолженности с учетом процентов, а также установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы от даты возникновения задолженности и по дату утверждения мировых соглашений судом в случае нарушения условий мировых соглашений», – говорится в ответе.

Эксперты говорят: в «Укрнафте» уже давно хозяйничает не государство. Хотя и держит больше половины акций.

«Если нет контроля, если нет надзора государственного, то вполне понятно, что компании осуществляют свою политику исключительно в интересах этих миноритарных акционеров», – говорит эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

«Минэнерго и комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК – они должны были бы заниматься этими вопросами. С другой стороны, если посмотреть, кто возглавляет комитет – народный депутат Андрей Герус, которого также связывают с группой Приват Игоря Коломойского», – рассказывает энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Мировые соглашения и судебные процессы эксперты называют фиктивными. Потому что получается, что судился и договаривался один олигарх – сам с собой.

«Менеджмент "Укрнафты", как и раньше, он подконтролен группе Приват. Судится с компаниями, которые подконтрольны той же группе. Это объединение бизнесов неформальное, которое принадлежит в том числе и Игорю Коломойскому», – говорит директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Из-за этих схем «Укрнафта» не платит налогов в бюджет. Общий долг перед страной – почти 15 млрд грн. И еще столько же – должна пени. Однако даже такие огромные долги не останавливают олигарха требовать у государства для себя новых уступок – дешевого света для своих заводов.