Военные медики провели более 2,5 тыс. ПЦР-исследований на COVID-19, – Минобороны

В Украине силами стационарных и мобильных лабораторий военно-медицинских учреждений проведено более 2,5 тыс. ПЦР-исследований на COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 мая, во время брифинга на тему «Как не допустить распространения коронавируса в Вооруженных силах Украины» сообщил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун.

«В запасе военных медиков находятся более 6 тыс. ПЦР-тестов, почти 13 тыс. экспресс-тестов. За время пандемии силами стационарных и мобильных лабораторий военно-медицинских учреждений проведено более 2,5 тыс. ПЦР-исследований на COVID-19. Медицинская служба ВСУ имеет необходимый запас медико-санитарного хозяйственного имущества, необходимых дезинфекционных лекарственных средств и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала учреждений здравоохранения в системе ВСУ», – сообщил Сергей Моргун.

«Учреждениями здравоохранения Вооруженных сил Украины закуплено необходимое количество костюмов биозащиты, изоляционных халатов, масок медицинских хирургических и респираторов разных видов. В достаточном количестве приобретены инфракрасные термометры и средства для дезинфекции, часть которых передана в район проведения операции Объединенных сил. В качестве благотворительной помощи от стран-партнеров получены аппараты искусственной вентиляции легких», – добавил главный государственный санитарный врач Минобороны.