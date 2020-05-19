Большая стройка: В Славянске впервые за 67 лет реконструируют стадион (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) начали реконструкцию стадиона имени Юрия Скиданова, который не ремонтировали 67 лет. Это один из 5-ти стадионов Донетчины, вошедших в государственную программу «Большая стройка».

Места для болельщиков и старое оборудование на стадионе демонтируют работники Краматорской подрядной организации, работают уже неделю.

Этот стадион площадью 4 га капитально реконструируют впервые за 67 лет.

«Трибуны будут строиться, три поля – футбольное, баскетбольное, волейбольное, теннисный корт. Здесь будем по территории фонтанчики делать, с другой стороны – санузел, заборы», – говорит директор по строительству подрядной организации Владимир Пашко.

Также здесь восстановят 4 беговые дорожки, тренажерную и детскую площадки, административное здание. На проект выделили больше 30 млн грн из государственного бюджета.

«Стадион имени Скиданова вошел в пятерку стадионов Донецкой области и в 100 стадионов Украины по программе "Большая стройка". Кроме Славянска, еще строятся два стадиона в Краматорске, в Селидово также начались работы, и в городе Волноваха», – рассказал начальник управления физкультуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мыцык.

Завершить реконструкцию славянского стадиона должны в конце октября. Стадион рассчитан на больше 2 тыс. болельщиков.

По словам директора стадиона Олега Зубарева, он будет доступен для всех желающих, и кроме спортивных мероприятий, здесь смогут проводить концерты и фестивали.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA: Донбасс».