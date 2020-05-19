В «ЛНР» из-за COVID-19 отменили экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов

В «ЛНР» из-за угрозы распространения коронавируса нового типа отменили проведение итоговых экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил «министр образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало, передают местные интернет-ресурсы.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет провести государственную итоговую аттестацию в тех рамках, в которых она проводилась ранее, и принято решение, сегодня подписан приказ министерства образования №551 о том, что итоговая государственная аттестация будет проведена по итоговым оценкам, которые выставлены учащимся за год», – заявил Цемкало.

«То есть, как таковые экзамены в республике не будут проведены, и государственная итоговая аттестация будет выставлена по итоговым оценкам для всех 9-х и 11-х классов», – уточнил он.

«Министр» утверждает, что отмена итоговой аттестации является вынужденной исключительной мерой, связанной с угрозой жизни школьникам в связи с распространением коронавируса.

«Мы сознательно держали этот вопрос до последнего, потому что надеялись, что ситуация в республике позволит провести экзамены, но пока ситуация с коронавирусом достаточно сложная», – сообщил Цемкало.

Напомним, выпускники школ с неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса смогут получить оригиналы свидетельств об образовании (аттестаты) после открытия для пересечения КПВВ на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что с 4 июня начинают работу образовательные центры «Донбасс–Украина», которые содействуют абитуриентам из неподконтрольного Донбасса при вступлении в украинские вузы.