На Донетчине мужчина попал под поезд

В пос. Сартана (Донецкая обл.) на железнодорожном пути погиб мужчина, его личность устанавливается. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 18 мая около 23:00 на переезде станции «Сартана – Асланово» локомотив совершил наезд на мужчину, который получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств происшествия.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины.