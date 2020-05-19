«Популяризация военных преступлений»: В Минветеранов осудили интервью Гордона с Гиркиным

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с полковником ФСБ РФ в отставке, бывшим «министром обороны ДНР» Игорем Гиркиним является «популяризацией военных преступлений на территории Украины». Такое заявление сегодня, 19 мая, обнародовала пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

«Гиркин, по его же словам, возглавлял диверсионный отряд, был организатором оккупантского референдума в АР Крым, "работал" министром обороны в одной из так называемых "республик", а в апреле 2014 года руководил захватом Славянска, таким образом начав войну на Донбассе. Сегодня Гиркин находится в международном розыске, в Украине против него возбуждены уголовные дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства», – говорится в заявлении.

В Минветеранов напомнили, что перед этим Дмитрий Гордон взял интервью у Наталии Поклонской, которая «является фигуранткой двух уголовных производств в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины и неправомерного запрета деятельности Меджлиса крымско-татарского народа».

«Министерство по делам ветеранов и вся ветеранская общественность осуждают действия журналиста, поскольку, по нашему мнению, данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и имеет целью, в том числе, популяризацию военных преступлений на территории Украины», – подчеркивают в Минветеранов.

Ведомство обратилось к правоохранительным органам с просьбой дать оценку этим интервью в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон взял видеоинтервью у человека, которого он назвал одним из символов и главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе, бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова). Как сообщил сам журналист, интервью прошло «в содружестве» с украинскими спецслужбами, а его материалы он направил в Международный суд в Гааге. В СБУ заявили, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона.