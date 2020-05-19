На Азовье пограничники задержали двух близнецов с квардрокоптером

На побережье Азовского моря морские пограничники обнаружили двух братьев-близнецов, которые запускали квадрокоптер неподалеку одного из подразделений Государственной пограничной службы. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается, что «беспилотник» кружил над морским побережьем и расположением одного из подразделений Госпогранслужбы.

Специальная группа реагирования обследовала прилегающую территорию и обнаружила двух братьев-близнецов с дистанционным пультом от квадрокоптера в руках. Парней вместе с устройством доставили в расположение подразделения.

«В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств установлено, что братья являются гражданами Украины, и накануне общего дня рождения якобы снимали видео для собственного YouTube канала. О дополнительных временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах, а также запрете в зоне проведения операции Объединенных Сил осуществления любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров, воздушных безмоторных средств передвижения, также якобы не знали», – рассказали в Госпогранслужбе.

С парнями проведена разъяснительная работа. За нарушение пограничного режима блоггеров привлекли к административной ответственности.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с «Дополнительными временными режимными ограничениями в контролируемых пограничных районах», утвержденными приказом МВД Украины от 08.09.2015 № 1075, осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров, воздушных безмоторных средств передвижения, а также прыжки со всеми видами парашютов запрещены без предварительного, не позднее чем за 24 часа до начала их проведения, информирования подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого проводятся полеты.