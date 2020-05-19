В Красногоровке под обстрел попали жилые дома (Фото)

В прифронтовом городе Красногоровка (Марьинский р-н, Донецкая обл.) минувшей ночью под обстрел попали три частных жилых дома. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» в Facebook.

Команда миссии побывала в Красногоровке и зафиксировала последствия обстрелов.

«В ночь с 18 на 19 мая, примерно с 23:00 до 01:00, во время минометного обстрела города Красногоровка были повреждены три домовладения по улице Яблоневая (Октябрьская), никто из жильцов не пострадал», – говорится в сообщении.

По словам волонтеров, в первом дворе по ул. Яблоневая в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен фасад дома, осыпалась черепичная кровля, вылетела оконная рама, а также повреждены осколками 6 окон. Также пострадали хозяйственные постройки.

Во втором дворе сотрудники обнаружили повреждения окон и шиферной кровли, которые были побиты осколками. В третьем дворе во время обстрела были повреждены 5 окон, шиферная кровля дома и хозпостройки.

Всем пострадавшим семьям сотрудники «Пролиски» передали материалы для экстренных ремонтов – тарпаулин и пленку, предоставленные Aгентством ООН по делам беженцев в Украине.