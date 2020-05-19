На Донетчине похитили и пытали 21-летнего ветерана АТО

В Покровске (Донецкая обл.) четверо мужчин похитили 21-летнего ветерана АТО на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку. Полицейские задержали организатора преступления и троих его сообщников. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранители установили, что 15 мая около 00:30 в Покровске четверо мужчин напали на улице на 21-летнего мужчину, который является участником боевых действий во время АТО. Двое его родных, находившиеся рядом, ничего не смогли сделать.

«Известно, что ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовный круг парня, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины. Однако мужчина осуждал их деятельность и не собирался становиться наемником преступников. Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего жестоко пытали. Деньги и ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем пленного вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили», – рассказали в полиции.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

«Полицейские разоблачили четырех участников преступной группы, причастных к нападению на ветерана АТО. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых – по 5-6 судимостей. Один из участников группы – гражданин Азербайджана. Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде», – сообщили в полиции.

Подозреваемым инкриминируют 3 статьи Уголовного кодекса: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.