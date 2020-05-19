Паспорта РФ на Донбассе: Россия в 2,5 раза чаще стала предоставлять гражданство

Россия за первые четыре месяца 2020 года предоставила гражданство почти 216 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика российского МВД, передает «Радио Свобода».

По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основная часть тех, кто получил российское гражданство, это граждане Украины – жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса. В 2019 году их доля увеличилась сразу в 2 раза, до 60%, а в первом квартале 2020 года достигла 67% – российские паспорта получили более 108 тыс. граждан Украины.

При этом согласно Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы в Россию предполагается привлечь 5-10 млн человек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в мае 2019 года подписал указ, который позволил в упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. МИД Украины выразил протест в связи с этим решением и потребовал, чтобы такие документы не признавались иностранными государствами. Часть стран ЕС объявила, что поддерживает Украину, и эти документы не признает.

Владимир Путин 24 апреля 2020 года подписал закон, освобождающий от уплаты пошлины за российский паспорт жителей неподконтрольных украинскому правительству частей Донецкой и Луганской областей.