Нардепы от Донетчины и Луганщины просят президента и военных открыть КПВВ (Документ)

Народные депутаты, избранные от Донецкой и Луганской областей, обратились к руководству государства и командованию операции Объединенных сил с просьбой открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

«Все нардепы Донецкой и Луганской областей, независимо от политических партий, подписались под моим обращением на президента, премьера и командование ООС по вопросу возобновления работы КПВВ на Донбассе. Сегодня же передам обращение во все приемные. Нужно решать этот вопрос, быстро и положительно», – написал Муса Магомедов.

По его словам, жесткость ограничений на КПВВ была вызвана борьбой с COVID-19, но учитывая, что идет поэтапное смягчение карантина, пропуск через линию разграничения нужно возобновлять.

Как сообщалось ранее, с 22 марта на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях. В частности, на КПВВ Донецкой области было 100 таких случаев. По состоянию на 6 мая на подконтрольной территории пропуск через линию разграничения ожидали около 200 человек. 16 мая через КПВВ «Станица Луганская» по индивидуальным разрешениям был осуществлен пропуск через линию разграничения 52 человек в обоих направлениях.