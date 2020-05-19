Шансы еще есть: Глава фракции «Слуга народа» о выборах на неподконтрольном Донбассе

Местные выборы в Украине перенести уже невозможно, и провести их одновременно на всей территории, включая неподконтрольные правительству районы Донбасса, – еще есть небольшие шансы. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

«Я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом можно перенести местные выборы, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию – это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно», – сказал Арахамия.

По его словам, говорить о проведении выборов в режиме онлайн еще рано, так как для этого необходимо урегулировать в государственном масштабе ряд вопросов, чем сейчас и занимается Министерство цифровой трансформации.

Арахамия напомнил, что шансы провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольной украинским властям части Донбассе, еще остаются, хотя и маловероятны.

«С расширением формата (украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске – ред.) все зашевелилось гораздо быстрее. Действительно, когда мы подключили председателей комитетов, этот процесс ожил, и есть положительная динамика. Но пока проведение выборов на всей территории выглядит малореалистично. Хотя, по-прежнему, есть еще шансы», – отметил депутат.

Арахамия подчеркнул, что позиция Украины не изменилась – сначала компонент безопасности, установление контроля над границами и только потом политический компонент.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления по всей Украине запланированы на 25 октября текущего года.