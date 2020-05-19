Из-за закрытых «границ»: В «ДНР» подскочили проценты за обналичивание банковских карт

В связи с карантином и невозможностью выехать из «ДНР» в республике повышенным спросом начали пользоваться пункты по обналичиванию денег с банковских карт.

Данными услугами пользуются как пенсионеры, получающие украинскую пенсию, так и люди, которые работают «на удаленке» – как в Украине, так и в России. Опять же из иных стран жителям поступают денежные переводы.

При этом в «ДНР» действует только один банк – «центральный республиканский банк ДНР», но на его банковские карты можно перечислить деньги и снять их только в пределах «республики».

Поэтому люди вынуждены обращаться к «обнальщикам». Например, в Донецке из широко известных таких точек около десяти. Схема осталась прежней – в основе лежит интернет-банкинг: с банковской карты человека деньги перебрасываются на карту представителя «обменки», а наличные выдают в рублях – и берут за это процент комиссии.

Но если до карантина размер комиссии составлял 4%, то сейчас некоторые конторы в Донецке подняли его до 6-10%.

Как сообщает местная газета, в начале мая большинство посредников по обналичиванию рублей брали за свои услуги 5-6%. Один донецкий бизнесмен сказал, что еще полгода назад с него брали за обналичивание 2-3%, правда, потом стали требовать 4%, а из-за коронавирусных ограничений в апреле аппетиты «обнальщиков» выросли еще больше.

Так, дончанка Татьяна Изотова раньше работала в России, получила там гражданство и оформила пенсию. Затем перебралась в Донецк к своим детям. «Мою пенсию в России снимали с карточки дети или знакомые, которые часто ездили по своим делам в Ростов. Но теперь они перестали туда ездить, так как из-за коронавируса закрыли границы. Пока что мне дает деньги на жизнь сын, но его ресурсы небезграничны. Если в ближайший месяц ситуация не изменится, мне придется снимать свою пенсию через посредников. У нас в Кировском районе они за свои услуги берут 5-6%. Чтобы снять 12 тыс. руб. своей пенсии, я должна буду отдать 600–720 руб. Это почти половина той суммы, что я плачу в месяц за коммуналку. Слишком много!», – говорит пенсионерка.

Артем Артемьев работает в Донецке на российскую компанию. Деньги ему переводят на карту. «Но сейчас я не могу поехать в Ростов, чтобы их снять. Пока спасает то, что с деньгами меня выручают родители. Но если бы их не было, пришлось бы обналичивать карту даже и за 10%, потому что другой выход вряд ли бы я нашел», – отмечает мужчина.

Он говорит, что, конечно, еще можно было бы отдать карту тем, кто ездит раз в две недели в Россию, но сейчас нет гарантии, что их потом впустят назад в Донецк. «У меня до сих пор в Ростове лежит посылка, которую забрал на почте мой ростовский друг, а передать ее в Донецк не может из-за закрытых границ», – констатировал Артем.

«Правильнее было бы возложить функцию обналичивания на официальную банковскую структуру. Я не пойму, почему наш республиканский банк не может проводить такие операции? У нас в ДНР сложно найти высокооплачиваемую работу, поэтому довольно много людей работает дистанционно на российские фирмы – дизайнерами, переводчиками, копирайтерами и т. д. И у всех них проблемы с конвертацией своих заработков в наличные. Приходится отдавать часть заработанного посредникам», – дополняет дончанин Дмитрий Орендарец.